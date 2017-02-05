Beşiktaş - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek.

Vodafone Arena'da saat 20.30'da başlayacak dev maçı FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Kariyerinde ikinci derbisine çıkacak Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ile Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

Muhtemel ilk 11'ler

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosica, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Babel, Quaresma, Talisca, Cenk Tosun

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Lens, Sow, Van Persie.

Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak derbiyi kazanacak ekip çeyrek finale yükselecek. Normal sürede eşitlik bozulmazsa, 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma bölümü oynanacak.

Uzatmada da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamazsa, çeyrek finalisti seri penaltı atışları belirleyecek.

Kupada, Kayserispor, Boluspor ve Darıca Gençlerbirliği'nin yer aldığı D Grubu'nu lider tamamlayan

Beşiktaş; Amed Sportif Faaliyetler ve Menemen Belediyespor'un da bulunduğu C Grubu'nu Gençlerbirliği'nin ardından ikinci bitiren Fenerbahçe ile eşleşti.

İki takım, geçen sezonun son haftalarında hizmete giren Vodafone Arena'da ilk kez karşı karşıya gelecek. Konuk Fenerbahçe'nin taraftarı, derbilerde deplasman yasağının kalkmasının ardından 5 yılı aşkın süre sonra takımını rakip sahada destekleyecek.

342. randevu

Beşiktaş ile Fenerbahçe, yapacakları Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçıyla 342. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te, Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 93 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 341 maçta Fenerbahçe 129, Beşiktaş 123 galibiyet aldı, 89 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 468 golüne, Beşiktaş 429 golle karşılık verdi.

Beşiktaş 34 yıldır kaybetmiyor

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 34 yıldır boyun eğmiyor. Kartal daha önce kupada 19 kez karşılaştığı sarı lacivertlilere, en son 1983’te çeyrek finalde elenmişti. Beşiktaş, 1983-2009 yılları arasındaki 14 kupa maçında 10 galibiyet, 4 beraberlik aldı. En son 13 Mayıs 2009'da iki ekip arasında oynanan finali Beşiktaş, 4-2 kazanarak, kupanın sahibi olmuştu.

Köybaşı 9 ay sonra Vodafone Arena'da

Sezon başında 7 yıl formasını giydiği Beşiktaş'la sözleşmesini yenilemeyip Fenerbahçe'ye imza atan İsmail Köybaşı, Vodafone Arena'ya 266 gün sonra çıkmak için hazırlanıyor.

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın en istikrarlı isimlerinden biri olan 27 yaşındaki oyuncu, forma giymesi durumunda Dolmabahçe'deki yeni stada ilk kez rakip olarak çıkacak.

İsmail, Beşiktaş formasıyla Vodafone Arena'da son maçını 15 Mayıs 2016'da Süper Lig'de Osmanlıspor karşısında oynamıştı.

Sow, Beşiktaş maçlarını seviyor

Fenerbahçe'nin Senegalli forveti Moussa Sow, Beşiktaş'a karşı oynadığı 8 derbi maçın 7'sinde gol sevinci yaşadı.

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek takıma katılan sarı-lacivertli oyuncu, Beşiktaş derbisi öncesi yine takımının en büyük gol umutlarından biri olacak.

Beşiktaş'a karşı Fenerbahçe formasıyla oynadığı ilk 7 maçta da siyah-beyazlı fileleri havalandıran Sow'un bu istatistiği, Süper Lig'de bu sezon golsüz tamamlanan karşılaşmada sona erdi.

Sow, Beşiktaş'a karşı oynadığı 8 müsabakada 8 gol kaydetti.