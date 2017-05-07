Beşiktaş - Fenerbahçe maç özeti (1-1)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gülen taraf olmadı. 9 kişi kalan Fenerbahçe'nin son dakikada attığı gol ile maç 1 -1 berabere sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.
İlk yarı
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, Fenerbahçe önünde ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
15. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Aboubakar'ın önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
16. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Talisca'nın ara pasında topla buluşan Oğuzhan çizgiye kadar giderek topuk pasıyla meşin yuvarlağı Aboubakar'la buluşturdu. Kamerunlu futbolcunun uygun durumda vuruşunda, top üstten auta gitti.
30. dakikada Adriano'nun uzun pasında Talisca topa voleyle vurdu ancak meşin yuvarlak dışarı çıktı.
32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Quaresma'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı. Portekizli oyuncu, aynı dakika içinde İsmail Köybaşı'dan şık bir şekilde sıyrılarak sağdan ceza sahasına girdi ancak son vuruşunda, top kaleyi tutmadı.
34. dakikada kullanılan korner atışında, Kjaer kafayla topa vurdu ancak meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.
42. dakikada Atınç Nukan'ın kafayla uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Alper Potuk, ceza sahası dışından sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
43. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Talisca, rakiplerinden sıyrılarak ceza yayı üzerinden sert vurdu. Kaleci Volkan Demirel gole izin vermedi.
45+1. dakikada Beşiktaş öne geçti. Tolgay Arslan'ın uzun pasında topla buluşan Quaresma'nın sağdan içeri gönderdiği topa Aboubakar altıpasta dokundu ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
Derbinin ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
Fenerbahçe'de 88. dakikada Skrtel, 90+2. dakikada De Souza kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.
Karşılaşmanın son anında Beşiktaşlı Marcelo topu kendi ağlarına gönderdi. 1-1.
Santra yapılmayınca karşılaşma bu skorla sona erdi.