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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine hazırlıklar başladı

Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine hazırlıklar başladı

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilen lider Beşiktaş'ta gözler, Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 30. haftasında 7 Mayıs Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri, pas ve duran top çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı belirtildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 7 Mayıs Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Çaykur Rizespor maçında görev alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Sarı-lacivertli ekipte diğer futbolcuların ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı duyuruldu.

Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 3 Mayıs Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Etiketler: beşiktaş fenerbahçe maçı
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