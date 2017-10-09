Beşiktaş, en 'hırçın' sezonunu yaşıyor

Süper Lig'in ilk 7 haftasında 14 puan toplayan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bu sezon "hırçın" bir görüntü ortaya koydu.

Şenol Güneş'in 3. sezonunu geçirdiği siyah-beyazlı ekip, geride kalan 2 sezona göre şimdiden daha fazla kırmızı kart gördü. Beşiktaşlı oyuncular, Süper Lig'in ilk 7 haftasında 4 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Siyah-beyazlı ekipte Dusko Tosic, Atiba Hutchinson, Ricardo Quaresma ve Oğuzhan Özyakup, bu sezon kırmızı kart gören oyuncular oldu.

İlk iki sezonda ikişer kırmızı kart

Siyah-beyazlı oyuncular, Güneş'in ilk sezonunda 2 kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

20 kez de sarı kart gördüler

Beşiktaşlı oyuncular, bu sezonun ilk 7 haftasında 20 de sarı kart gördü.

Geride kalan iki sezonda 63'er kez sarı kartla cezalandırılan siyah-beyazlı oyuncuların bu sezonki sarı kart sayısı şimdiden 20'ye ulaştı.

Tosic, takımın en hırçın oyuncusu

Dusko Tosic, bu sezon Beşiktaş'ın en "hırçın" futbolcusu olarak dikkati çekti.

Ligin 4. haftasında Kardemir Karabükspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Tosic, ayrıca diğer karşılaşmalarda 3 sarı kartla cezalandırıldı.

Siyah-beyazlı ekipte diğer kırmızı kartları Quaresma, Oğuzhan Özyakup ve Hutchinson gördü.