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Buradasınız : » » Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

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Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas organizasyonlarının ardından duran top ve kanat çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, bireysel çalışmalarına devam eden Caner Erkin, Ersan Adem Gülüm ve Ömer Şişmanoğlu'nun antrenmana katılmadığı duyuruldu.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Talisca'nın doğum günü kutlandı

Beşiktaş'ta antrenmandan önce Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın doğum günü, kesilen pastayla kutlandı.

Şenol Güneş ve siyah-beyazlı futbolcular, 23 yaşına giren Talisca'ya mutluluklar diledi.

Etiketler: Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Teknik Direktör Şenol Güneş, anderson talisca
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