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Beşiktaş, deplasmanda Boluspor ile 1-1 berabere kaldı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Beşiktaş, deplasmanda Boluspor ile 1-1 berabere kaldı

7. dakikada Boluspor'un kullandığı kornerde, Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kontrol eden Tunahan Çiçek'in şutunda, kaleci Tolga Zengin meşin yuvarlağa sahip oldu.

26. dakikada Adriano'nun uzun mesafeli ortasında topla buluşan Aboubakar'ın şutunda, kaleci Soner Şahin'i de geçen meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.

60. dakikada Beşiktaş öne geçti. Çalımlarla ceza sahasına giren Muhammed Enes'in yerden pasında topla buluşan Kerim Frei'ın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

75. dakikada Boluspor skoru eşitledi. Ceza sahası dışından kazanılan serbest atışta topun başına geçen Özgür Özkaya, meşin yuvarlağa sert vurdu. Savunmada Beck'e çarpan top, kaleci Tolga Zengin'i de yanıltarak filelerle buluştu: 1-1

Karşılaşma, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşma başlamadan önce yoğun kar yağışının olduğu Bolu'da sahada biriken kar, Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Boluspor Kulübü çalışanları tarafından temizlendi. AA

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