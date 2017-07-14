Beşiktaş Çin'e açılıyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının bir bölümünü Çin'de gerçekleştirecek.

Siyah-beyazlı ekip, Çin'de yapacağı çalışmalar için 18 Temmuz Salı günü bu ülkeye gidecek. Beşiktaş, Çin'deki temasları kapsamında 19 Temmuz Çarşamba günü Zhuhai kentinde, Almanya'nın Schalke 04 takımıyla bir hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş kafilesi, Shangai ve Guangzhou şehirlerini de ziyaret edecek.

Kulüp başkanı Fikret Orman, Çin gezisi sırasında Çinli futbol yetkilileriyle temaslarda bulunacak.

Orman: Globalleşme projemizi başlatıyoruz

Çin temasları konusunda kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Fikret Orman, 100 milyon taraftarla Beşiktaş'ı global bir marka haline getirmek istediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hedefimiz doğrultusunda en önemli adımı atarak Çin’e gidiyor ve globalleşme projemizi başlatıyoruz. Beşiktaş olarak hedefimiz tüm dünyadan 100 milyon taraftara sahip olmak. Uzak Doğu pazarında attığımız bu adımlar, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik, sosyal ve sportif iş birliklerine de katkı sağlayacak. 2018 yılının Çin’de 'Türk Yılı' olarak kutlanacak olması da Çin’i bizim için çok daha cazip hale getiriyor. Çin, ekonomik büyüklüğünün dışında son yıllarda sportif anlamda da ciddi atılımlar gerçekleştiriyor. Beşiktaş olarak vizyoner bir bakış açısıyla Çin’deki gelişmeleri her zaman yakından takip edeceğiz."