  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Beşiktaş, Çin'deki hazırlık maçında yenildi

Beşiktaş, Çin'deki hazırlık maçında Almanya temsilcisi Schalke 04'e 3-2 mağlup oldu.

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Beşiktaş, Çindeki hazırlık maçında yenildi

Beşiktaş, Çin'deki hazırlık maçında Almanya temsilcisi Schalke 04'e 3-2 mağlup oldu.

Zhuhai Sports Center'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında hücumda fazla etkili olamayan siyah-beyazlı ekip, rakibinin üst üste golleri karşısında 3-0 geriye düştü. Oyundan kopmayan Beşiktaş, Cenk Tosun'un 2 golüyle farkı bire düşürmeyi başardı. Karşılaşma 3-2 Schalke 04'ün üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş 10 kişi tamamladı

Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasını 10 kişi tamamladı.

Siyah-beyazlı ekipte 88. dakikada Oğuzhan Özyakup, sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.

Beşiktaş, karşılaşmadaki oyuncu değişiklik hakkını tamamladığı için müsabakayı 10 kişi bitirdi.

Çinli futbolseverler keyifli anlar yaşadı

Avrupa'nın önemli takımlarına ev sahipliği yapan Çin'deki futbolseverler, iki ekip arasındaki karşılaşmada keyifli anlar yaşadı.

Müsabaka boyunca iki takım oyuncularına destek veren Çinli futbolseverler, futbolcuların güzel hareketlerini de alkışladı.

Bu arada bazı Çinlilerin Beşiktaş tezahüratlarına eşlik etmeye çalıştığı gözlendi.

Bu akşam İstanbul'a dönecek

Beşiktaş, Schalke 04 ile yaptığı karşılaşmanın ardından bu akşam Türkiye'ye dönecek.

Siyah-beyazlı ekip, uzun bir yolculuğun ardından yarın sabah saatlerinde İstanbul'a varacak. Beşiktaş, buradaki kısa bir molanın ardından kamp çalışmaları ve hazırlık maçları için 23 Temmuz Pazar günü İspanya'ya gidecek.

Etiketler: Beşiktaş, çin, Schalke 04, Zhuhai Sports Center
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