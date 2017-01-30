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Beşiktaş bu akşamki maçta Atiba'yı oynatacak mı?

Beşiktaş'ın formda oyuncusu Atiba'nın bu akşamki maçta oynamak istediği öğrenildi.

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Beşiktaş bu akşamki maçta Atibayı oynatacak mı?

Siyah-beyazlı ekipte antrenmanda sakatlanan ve Konyaspor maçında oynaması zor gözüken Atiba Hutchinson'ın bugünkü karşılaşmada forma giyme durumunun olduğu belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçının ardından gerçekleştirilen idmanda sakatlanan, sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edilen tecrübeli futbolcunun oynayabilecek duruma geldiği ve teknik direktör Şenol Güneş'e "oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.

Kanadalı oyuncunun, oynayıp oynamayacağı maç saatinde teknik heyetin vereceği karar doğrultusunda belli olacak.  

Etiketler: Beşiktaş, Atiba, Ziraat Türkiye Kupası
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