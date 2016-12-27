Beşiktaş, Boluspor'dan istediğini aldı

Süper Lig'de araya Gaziantepspor galibiyetiyle giden Beşiktaş, yılın son maçında, sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. maçında rakibini 2-0 yenen siyah-beyazlı ekip, gruplardaki mücadelenin tamamlanmasına iki maç kala bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Vodafone Arena'da oynanan maçta Beşiktaş sakatlıktan dönen Anderson Talisca'nın 34. dakikada attığı kafa golü ile 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Siyah-beyazlı ekip 72. dakikada Ömer

Şişmanoğlu'nun attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Kalan sürede başka gol olmadı ve Beşiktaş, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Gruptaki 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puana ulaşan siyah-beyazlı takım, 4 puanda kalan Boluspor'a ikili averajda üstünlük kurarak son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

6. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Tolgay Arslan'ın ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Şişmanoğlu'nun vuruşunda, Soner Şahin meşin yuvarlağı kontrol etti.

23. dakikada Gökhan İnler'in ara pasıyla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Şişmanoğlu'nun aşırtma denemesinde top yandan auta çıktı.

34. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda Olcay Şahan'ın ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Talisca, meşin yuvarlağı kafayla filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

72. dakikada sol kanatta Olcay Şahan ile paslaşarak ceza sahasına giren Ömer Şişmanoğlu, şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0

Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek

Beşiktaş: Tolga Zengin, Beck, Fatih Aksoy, Atınç Nukan, Adriano (Dk. 76 Muhammed Enes Durmuş), Gökhan İnler, Tolgay Arslan (Dk. 82 Eslem Öztürk), Kerim Frei, Talisca (Dk. 60 Aras Özbiliz), Olcay Şahan, Ömer Şişmanoğlu

Boluspor: Soner Şahin, Fatih Nurullah Turan, Necati Yakuplar, Renato, Özgür Özkaya, Cumali Bişi, Cengiz Umut Meraş, Tunahan Çiçek (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Burak Asan (Dk. 46 Özgür İleri), İsmail Yıldırım (Dk. 76 Furkan Şeker), Ozan Karabacak

Goller: Dk. 34 Talisca, Dk. 72 Ömer Şişmanoğlu (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 38 Cengiz Umut Meraş (Boluspor), Dk. 53 Talisca, Dk. 65 Tolgay Arslan (Beşiktaş)