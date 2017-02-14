Beşiktaş, Avrupa mesaisini sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti.

İstanbul'daki son çalışmasını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştiren siyah-beyazlılarına antrenmana koşuyla başladığı belirtildi. Pas, top kontrol, 5’e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı antrenmanın çift kale maçla sona erdiği ifade edildi.

Siyah-beyazlılarda Caner Erkin'in bireysel programına devam ettiği kaydedildi.

Beşiktaş yarın öğle saatlerinde Tel Aviv'e gidecek ve buradan kara yoluyla Beer-Sheva şehrine geçecek. Siyah-beyazlılar son çalışmasını ise burada yapacak.