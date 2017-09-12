Beşiktaş, Avrupa kupalarında 197. maçına çıkıyor

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 196 maçtan 73'ünü kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı.

Avrupa arenasındaki 196 karşılaşmada rakip fileleri 253 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 281 gol gördü.

Beşiktaş, Avrupa'daki son galibiyetini dramatik bir şekilde aldı. Geçen sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ve grubunu 3. sırada bitirerek Avrupa Ligi'nde mücadele hakkı yakalayan siyah-beyazlı ekip, çeyrek finale kadar yükselme başarısı gösterdi. Çeyrek finalde Fransa'nın Olympique Lyon ekibiyle eşleyen Beşiktaş, ilk maçta rakibine deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Rövanş mücadelesinde Fransa temsilcisini Vodafone Park'ta konuk eden siyah-beyazlılar, Anderson Talisca'nın golleriyle normal sürede rakibine 2-1 üstünlük kurdu. Uzatma bölümü de aynı şekilde biten karşılaşmada Olympique Lyon, siyah-beyazlı ekibe penaltı atışlarında 7-6 üstünlük sağlayınca yarı finale çıkan takım oldu.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 5-0 yenerek elde etti.

Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u İstanbul'da 5-1 mağlup etmişti.

En farklı yenilgi Liverpool'dan

Beşiktaş, Avrupa arenasında tarihindeki en farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısında deplasmanda 8-0'lık skorla yaşadı.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine dış sahada 6-0 mağlup olan Beşiktaş, 2000-2001'de yine bu organizasyonda İngiltere temsilcisi Leeds United'a da aynı skorla yenilmişti.

Hükmen aldığı galibiyetler

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı.

Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlı takım ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apoel ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

Deplasmanda 99. maç

Siyah-beyazlı ekip, Porto maçıyla Avrupa kupalarında 99. dış saha maçına çıkacak.

Avrupa'da 98 kez deplasman mücadelesine çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmaların 22'sini kazandı. 19 deplasman maçını berabere tamamlayan siyah-beyazlılar, konuk olduğu 57 müsabakada ise rakiplerine yenildi.

Deplasman maçlarında 109 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 183 gol gördü.

Portekiz takımlarına karşı başarısız sonuçlar

Beşiktaş, Avrupa kupalarında Portekiz ekipleriyle şu ana dek 11 kez karşılaşırken rakiplerine karşı başarısız sonuçlar aldı.

Bu ülke temsilcileriyle tarihindeki ilk maçı 2005-2006'da UEFA Avrupa Ligi'nde Guimaraes ile deplasmanda yapan siyah-beyazlı takım, rakibini 3-1 yendi. Beşiktaş, Portekiz temsilcilerine karşı sonraki 10 karşılaşmada ise sadece bir kez üstünlük kurabildi. Bu ülke takımlarıyla yaptığı 11 karşılaşmada 2 kez galip gelebilen siyah-beyazlılar, ayrıca 4 kez berabere kaldı, 5 kez de yenildi.

Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı son galibiyetini 2011-2012 sezonunda elde etti. Söz konusu sezon Braga ile Avrupa Ligi'nde karşılaşan siyah-beyazlı ekip, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Portekiz ekipleriyle 5 maç daha yapan Beşiktaş, sahadan 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde de yenemedi

Beşiktaş, Portekiz temsilcilerini Şampiyonlar Ligi'nde yenme başarısı gösteremedi.

Bu ülke ekiplerine karşı Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç yapan Beşiktaş, ikişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı. Bu organizasyonda ilk iki maçını Porto ile yapan siyah-beyazlı ekip, rakibine iki karşılaşmada da mağlup oldu. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile aynı grupta yer alan Beşiktaş, Portekiz temsilcisiyle iki karşılaşmada da berabere kaldı.

Porto'ya karşı galibiyeti yok

Beşiktaş, 5. kez karşılaşacağı Porto'yu da şu ana dek yenme başarısı gösteremedi.

Rakibiyle ilk kez 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen siyah-beyazlılar, iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı. 2010-2011'de bu sefer Avrupa Ligi'nde rakibiyle eşleşen Beşiktaş, ilk maçı 3-1 mağlup tamamlarken, ikinci karşılaşmada sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.