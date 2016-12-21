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Beşiktaş ara vermeden hazırlanıyor

Beşiktaş, ligin 16. haftasında Gaziantepspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Beşiktaş ara vermeden hazırlanıyor
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü Gaziantepspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
 
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisi süren Caner Erkin, bireysel çalışan Aras Özbiliz ve Talisca'nın katılmadığı belirtildi.
 
Boluspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan maçta forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı idmana diğer futbolcuların ısınma ve streching çalışması ile başladığı ifade edildi. Antrenmanın istasyon koşuları, pas çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması ile devam ettiği, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdiği aktarıldı.
 
Beşiktaş, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. AA
 
Etiketler: SPor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Gaziantepspor
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