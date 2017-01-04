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Beşiktaş Antalya'da çalışmalarını sürdürdü

Siyah-beyazlı takımın akşam antrenmanını başkan Fikret Orman da izledi.

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Beşiktaş Antalyada çalışmalarını sürdürdü
Siyah-beyazlı takım Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde günün ikinci antrenmanını yaptı.
 
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, genel sekreter Ahmet Ürkmezgil ve yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak, yoğun yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanı takip etti.
 
Siyah-beyazlı futbolcular, antrenmanda ayak tenisi, minyatür kale gibi 6 istasyondan oluşan parkurda dönüşümlü çalıştı. Daha sonra üç gruba ayrılan futbolular kondisyona dayalı şut çalışması yaptı. Yarım sahada tek hedefli taktik çalışma gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular, antrenmanı şut çalışmasıyla tamamladı.
 
Öte yandan, antrenmanın sonunda yapılan şut çalışmasında Anderson Talisca'nın attığı şık goller dikkati çekti.
 
 
Etiketler: Beşiktaş, antalya, Fikret Orman
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