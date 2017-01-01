Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Piyasalar

  • Dolar: 3.531
    Euro: 3.716
  • BIST: 78138.66
    Altın: 130.427

Kapat
Buradasınız : » » Beşiktaş, Antalya yolcusu

Beşiktaş, Antalya yolcusu

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın Antalya'da başlayacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Beşiktaş, Antalya yolcusu

Spor Toto Süper Lig'in ilk 16 haftalık bölümünü 35 puanla 2. sırada tamamlayan Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın Antalya'da başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 27 Aralık 2016 tarihinde Boluspor ile karşılaşan siyah-beyazlılar, beş günlük iznin ardından yarın İstanbul'da bir araya gelecek. Beşiktaş kafilesi, Belek bölgesinde yapacakları kamp için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 11.00'de kalkacak özel uçakla Antalya'ya hareket edecek.

Siyah-beyazlılar, ligin ikinci bölümünün hazırlıklarını 8 Ocak Pazar gününe kadar Antalya'da sürdürecek.

Beşiktaş, kampın son gününde Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak. Siyah-beyazlılar, maçın ardından İstanbul'a dönecek. AA

Etiketler: Beşiktaş, antalya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  SPOR

SPOR HABERLERİ

Tüm Spor Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER