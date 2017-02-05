Beşiktaş 0-1 Fenerbahçe maç özeti (05.02.2017)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçlarında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, Vodafone Arena'da oynanan maçta Robin Van Persie'nin attığı gol ile 1-0 galip geldi ve ismini bir üst tura yazdırdı.

Alınan bu galibiyetle Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.