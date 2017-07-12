  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.574
    EURO 4.084
  • BIST 103809.78
    ALTIN 140.377
Buradasınız : » » Bayern Münih, James Rodriguez'i basına tanıttı

Bayern Münih, James Rodriguez'i basına tanıttı

Alman Kulübü, Real Madrid'den 2 sezon için satın alma opsiyonuyla kiraladığı Kolombiyalı oyuncu için basın toplantısı düzenledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bayern Münih, James Rodriguezi basına tanıttı

Alman ekibi Bayern Münih, İspanya'nın Real Madrid takımından satın alma opsiyonuyla 2 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldız futbolcu James Rodriguez'i basına tanıttı.

Allianz Arena'da düzenlenen basın toplantısında, Bavyera ekibi ile 30 Haziran 2019'a kadar sözleşme imzalayan Rodriguez'in yanı sıra kulüp başkanı Karl-Heinz Rummenigge ile teknik direktör Carlo Ancelotti de hazır bulundu.

Bayern Münih'e geldiği için çok mutlu olduğunu belirten James Rodriguez, "Bayern Münih'te forma giyecek ikinci Kolombiyalı futbolcu olduğum için mutluyum. Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayabiliyorum. İlk 11 oyuncusu olmak için savaşacağım. Burada tarih yazmak istiyorum." dedi.

James Rodriguez ile 2014-2015 sezonunda Real Madrid'de çalışan İtalyan teknik adam Ancelotti ise, özel bir an yaşadığını ifade ederek, "Onun burada olmasından dolayı çok memnunum. Kalitesiyle bize güç katacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bayern Münih'in başkanı Rummenigge ise, 26 yaşındaki futbolcunun oynayacağı futboldan keyif alacağını ve Münih'te kendisini evinde gibi hissetmesini umduğunu kaydetti.

Etiketler: bayern münih, James Rodriguez, transfer, tanıtım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER