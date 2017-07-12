Bayern Münih, James Rodriguez'i basına tanıttı

Alman ekibi Bayern Münih, İspanya'nın Real Madrid takımından satın alma opsiyonuyla 2 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldız futbolcu James Rodriguez'i basına tanıttı.

Allianz Arena'da düzenlenen basın toplantısında, Bavyera ekibi ile 30 Haziran 2019'a kadar sözleşme imzalayan Rodriguez'in yanı sıra kulüp başkanı Karl-Heinz Rummenigge ile teknik direktör Carlo Ancelotti de hazır bulundu.

Bayern Münih'e geldiği için çok mutlu olduğunu belirten James Rodriguez, "Bayern Münih'te forma giyecek ikinci Kolombiyalı futbolcu olduğum için mutluyum. Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayabiliyorum. İlk 11 oyuncusu olmak için savaşacağım. Burada tarih yazmak istiyorum." dedi.

James Rodriguez ile 2014-2015 sezonunda Real Madrid'de çalışan İtalyan teknik adam Ancelotti ise, özel bir an yaşadığını ifade ederek, "Onun burada olmasından dolayı çok memnunum. Kalitesiyle bize güç katacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bayern Münih'in başkanı Rummenigge ise, 26 yaşındaki futbolcunun oynayacağı futboldan keyif alacağını ve Münih'te kendisini evinde gibi hissetmesini umduğunu kaydetti.