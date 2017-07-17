Başpehlivan İsmail Balaban "hamam" geleneğini sürdürdü

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı İsmail Balaban, başpehlivanların hamama gitme geleneğini sürdürdü.

İsmail Balaban, doping testinin ardından kendisine eşlik eden polislerin motosikletine binerek, Edirne Valiliğine doğru geldi.

Burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan şampiyon güreşçi, Atatürk Anıtı'nın bulunduğu alanda devam eden demokrasi nöbetine de katıldı.

Başpehlivan İsmail Balaban, daha sonra başpehlivanların yıllardır sürdürdüğü geleneği yerine getirmek için Saray Hamamı'na doğru yürümeye başladı.

İsmail Balaban, daha sonra tellak tarafından hamama alındı.