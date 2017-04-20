Basketbolda play-off zamanı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde normal sezon sona ererken, play-off çeyrek final müsabakalarının programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayan ekiplerin play-off çeyrek final karşılaşmaları 22 Nisan Cumartesi gününden itibaren başlayacak.

Ligi ilk 8'de tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe, Galatasaray, Bellona AGÜ, Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve İstanbul Üniversitesi, yarı final için mücadele verecek.

İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği play-off çeyrek final serisinde ilk maçlar 22 Nisan Cumartesi, ikinci karşılaşmalar 24 Nisan Pazartesi, gerekmesi halinde üçüncü müsabakalar ise 26 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Play-off çeyrek final serisi maçlarının programı şöyle:

22 Nisan Cumartesi:

14.00 Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Abdi İpekçi)

16.00 Yakın Doğu Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi (Caferağa)

16.00 Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)

16.00 Bellona AGÜ-Beşiktaş (Kadir Has Kongre Merkezi)

24 Nisan Pazartesi:

İstanbul Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi (Prof. Dr. Turgay Atasü)

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Edip Buran)

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Antakya)

Beşiktaş-Bellona AGÜ (Beşiktaş Akatlar Arena)

26 Nisan Çarşamba: (Gerekirse)

Yakın Doğu Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi (Caferağa)

Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)

Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Abdi İpekçi)

Bellona AGÜ-Beşiktaş (Kadir Has Kongre Merkezi)