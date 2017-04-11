  • 11 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 11º
Hafif Sağanak Yağışlı
Hafif Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.73
    EURO 3.949
  • BIST 91262.91
    ALTIN 150.703
Buradasınız : » » Basketbolda Avrupa Kupası Türkiye'ye geliyor

Basketbolda Avrupa Kupası Türkiye'ye geliyor

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında yarın Yakın Doğu Üniversitesi, Bellona AGÜ'yü konuk edecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Basketbolda Avrupa Kupası Türkiyeye geliyor

Kadın basketbolunda Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda 4 Türk takımının yarı finale yükselmesiyle kupanın Türkiye gelmesi kesinleşti. Yarı finalde Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray'ı saf dışı bırakarak, finale yükseldi. Bellona AGÜ ise Hatay Büyükşehir Belediyespor'u eleyerek finalist oldu.

İki takım arasında Kayseri'de oynanan ilk maç, 73-69 Yakın Doğu Üniversitesi'nin galibiyetiyle sona erdi. İki takım, rövanşta Caferağa Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Yakın Doğu Üniversitesi, ev sahibi olarak çıkacağı müsabakayı kazanması veya 3 ve az farkla kaybetmesi durumunda kupayı müzesine götürecek. Bellona AGÜ'nün 5 ve farklı galibiyetinde ise kupa Kayseri'ye gidecek. Mücadele, 4 farklı Bellona AGÜ üstünlüğüyle sonuçlanması durumunda uzayacak.

Caferağa Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 19.30'da başlayacak.

Etiketler: basketbol avrupa kupası, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, Yakın Doğu Üniversitesi, bellona agü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER