Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler yarın belli olacak

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından ikinci kez düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde, grupların ve ön eleme turlarındaki eşleşmelerin belli olacağı kura çekimi yarın yapılacak.

İsviçre'nin Mies kasabasındaki FIBA Basketbol Evi'nde yarın TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek kura çekiminde grup aşamasına kalacak 8 takımın belli olacağı 3 eleme turunun yanı sıra 32 takımla oynanacak normal sezondaki 4 grup da belli olacak.

1. ön eleme turu maçlarının 19-21 Eylül, 2. ön eleme turu müsabakalarının 24-26 Eylül ve 3. ön eleme turu karşılaşmalarının ise 29 Eylül-2 Ekim'de oynanacağı organizasyonda grup aşaması 10 Ekim'deki maçlarla başlayacak.

Türk temsilcilerinden Beşiktaş Sompo Japan, Banvit ve Gaziantep Basketbol'un doğrudan gruplara katılacağı organizasyonda Pınar Karşıyaka ise 3. ön eleme turunda mücadele edecek.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turlarında ve doğrudan grup aşamasında mücadele edecek takımlar şöyle:

1. eleme turu: BC Lulea (İsveç), Bosna Royal (Bosna Hersek), Dinamo Tiflis (Gürcistan), Donar Groningen (Hollanda), Kapfenberg Bulls (Avusturya), Karposh Sokoli (Makedonya), Keravnos (Güney Kıbrıs Rum Kesimi), Sigal (Kosova), Avtodor Saratov (Rusya), Benfica (Portekiz), Divina Seguros Joventut (İspanya), Kalev Cramo (Estonya), MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya), Telenet Giants Antwerp (Belçika), Tsmoki-Minsk (Belarus), Vytautas (Litvanya)

2. eleme turu: Alba Fehervar (Macaristan), Bakken Bears (Danimarka), Budivelnyk (Ukrayna), Kataja Basket (Finlandiya), Mornar Bar (Karadağ), Nizhny Novgorod (Rusya), Lukoil Academic (Bulgaristan), U-BT Cluj Napoca (Romanya)

3. eleme turu: Pınar Karşıyaka (Türkiye), Basic-Fit Brussels (Belçika), Juventus Utena (Litvanya), Movistar Estudiantes (İspanya), Nanterre 92 (Fransa), Orlandina Basket (İtalya), Rosa Radom (Polonya), Telekom Baskets Bonn (Almanya)

Grup aşaması: Banvit, Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol (Türkiye), AEK, Aris, PAOK (Yunanistan), AS Monaco, Elan Chalon, SIG Strasbourg (Fransa), BC Oostende (Belçika), CEZ Basketball Nymburk (Çekya), Dinamo Sassari, Sidigas Avellino, Umana Reyer (İtalya), Enisey Krasnoyarsk (Rusya), EWE Baskets Oldenburg, medi Bayreuth (Almanya), Hapoel Holon (İsrail), Neptunas Klaipeda (Litvanya), Olimpija Ljubljana (Slovenya), Stelmet Zielona Gora (Polonya), Ventspils (Letonya), Iberostar Tenerife, UCAM Murcia (İspanya)