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Basketbol maçı öncesi protokol tribününde olaylar çıktı

Basketbol Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasındaki play-off final serisi ilk maçı öncesi protokol tribününde olaylar çıktı.

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Basketbol maçı öncesi protokol tribününde olaylar çıktı

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe takımları arasında oynanan Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçı öncesi protokol tribününde kavga çıktı.

Caferağa Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, beraberindeki yöneticiler Salih Ozan Balaban ve Ali Cenk Başak'la salona geldi. Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticisi, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'ün, misafir takım yöneticilerini karşılaması esnasında protokol tribününde karışıklık yaşandı.

Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'e tokat atmasının ardından iki kulüp yöneticilerinin birbirlerine tekme ve yumruk savurdukları gözlendi. Bu sırada, maç öncesi ısınmakta olan oyuncular kısa bir süreliğine soyunma odalarına gitti.

Yaşanan olaylar, protokol tribününden sahaya yansıdı. Fenerbahçe yöneticisi Ali Cenk Başak, sahaya inerek Yakın Doğu Üniversitesi yöneticilerinin bulunduğu bölüme geçmek istedi. Güvenlik görevlilerince zor sakinleştirilen Başak, saha dışına çıkarıldı.

İki kulüp yetkililerinin arasına güvenlik görevlilerinin girmesiyle olaylar yatıştırıldı.

Etiketler: Kadınlar basketbol ligi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım
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