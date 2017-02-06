Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın çeyrek final eşleşmeleri

İzmir'de 1-4 Mart'ta düzenlenecek Türkiye Kupası'nın kura çekimi, İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kura çekimi sonucunda çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

1 Mart Çarşamba:

13.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bellona AGÜ

15.15 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe

17.30 Galatasaray-Yakın Doğu Üniversitesi

19.45 İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş

Kupada yarı final eşleşmeleri de belirlendi. Kura çekiminin ardından olası yarı final eşleşmeleri ise şöyle:

2 Mart Perşembe:

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bellona AGÜ maçının galibi / Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe maçının galibi

20.15 Galatasaray-Yakın Doğu Üniversitesi maçının galibi / İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş maçının galibi

Kupanın final maçı ise 4 Mart Cumartesi günü oynanacak.