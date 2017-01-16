Başkent'te 3 puanı Beşiktaş kazandı

İlk yarıdan önemli dakikalar

5. dakika: Osmanlıspor atağında Maher ceza sahası içine havadan oynadı ama top kaleci Fabri'de kaldı.

7. dakika: Beşiktaş atağında savunmanın arkasına atılan uzun pasta, kaleci Cenk'ten önce topu kontrol etti.

10. dakika: Osmanlıspor atağında Numan derinlemesine bir pas attı, kaleci Fabri topun sahibi oldu.

12. dakika: Osmanlıspor atağında Umar ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta gitti.

16. dakika: Osmanlıspor'da Mehmet Güven kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden serbest vuruş kullandı, top kaleci Fabri'de kaldı.

19. dakika: Beşiktaş öne geçti. Talisca, ceza sahası dışından harika bir plaseyle kalecinin sağından direk dibinden topu ağlara gönderdi. 0-1

22. dakika: Osmanlıspor atağında Avdija Vrsajevic ceza sahası içine pas verdi ama top kaleci Fabri'de kaldı.

26. dakika: Osmanlıspor atağında Regattin sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.

33. dakika: Ani gelişen Beşiktaş atağında Babel ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top az farkla auta gitti.

36. dakika: Beşiktaş atağında sol kanattan Oğuzhan'ın kale sahası önüne ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

42. dakika: Beşiktaş'ta Quaresma yaptığı faulun ardından sarı kart gördü.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya Beşiktaş başladı.

İkinci yarıdan önemli dakikalar

49. dakika: Osmanlıspor atağında Regattin sol kanattan serbest vuruş kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama top kaleci Fabri'de kaldı.

51. dakika: Beşiktaş atağında sol çaprazdan Quaresma'nın vuruşunda kaleci Karcemarskas için kolay bir top oldu.

54. dakika: Osmanlıspor'da Numan sarı kart gördü. Numan bu kartla cezalı duruma düştü.

59. dakika: Beşiktaş atağında Quaresma sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Cenk Tosun kafayı vurdu ama top kaleci Karcemarskas'da kaldı.

64. dakika: Osmanlıspor atağında Umar ceza sahası içine pas verdi ama savunma araya girerek Maher'de önce topu uzaklaştırdı.

69. dakika: Osmanlıspor atağında Maher ceza sahası dışından çok sert vurdu, top yandan auta gitti.

70. dakika: Beşiktaş'ta Quaresma çıktı, yerine Tolgay girdi.

72. dakika: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Talisca'nın yayın gerisinden vuruşunda top az farkla auta gitti.

79. dakika: Beşiktaş'ta sakatlanan Babel çıktı, yerine Frei girdi.

81. dakika: Beşiktaş etkili geldi. Kerim Frei ceza sahası içinde sağ çaprazdan kaleye sert vurdu kaleci Karcemarskas bir kez daha topu çıkardı.

83. dakika: Osmanlıspor atağında Umar ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top savunmadan döndü.

88. dakika: Osmanlıspor atağında Regattin ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Fabri güçlükle topu kornere çeldi.

4 dakika uzatma

90+3. dakika: Beşiktaş Cenk'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Maç Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.