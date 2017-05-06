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Buradasınız : » » Başkentte 3 puan Adanaspor'un

Başkentte 3 puan Adanaspor'un

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Adanaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

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Başkentte 3 puan Adanasporun

Gençlerbirliği-Adanaspor karşılaşmasının 5. dakikasında Uğur Çiftçi'nin Adanaspor ceza alanının solundan yaptığı ortada iyi yükselen Aydın Karabulut'un kafa vuruşunda kaleci Karacic, meşin yuvarlağı kale direğinin üstünden kornere çeldi.

20. dakikada Adanaspor öne geçti. Tevfik Altındağ'ın Gençlerbirliği ceza alanının solundan kullandığı korner atışında arka direkte boş pozisyonda kalan Ramos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hopf'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Adanaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

57. daikkada Serdar Gürler'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda vuruşunda kaleci Karacic, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

63. dakikada Aydın Karabulut'un pasında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Ring vurmakta gecikince Karacic topa sahip oldu.

90+2. dakikada Palitsevich'in vuruşunda defansa çarpan meşin yuvarlak az farkla direğin yanından kornere gitti.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitti. 

Etiketler: SPor Toto Süper Lig
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