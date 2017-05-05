  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 'Başkan evlenmem için yakında birini bulacak'

'Başkan evlenmem için yakında birini bulacak'

Yeon Koung Kim, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın, kendisini evlendirmek istediği şakalarına yönelik, "Umarım başkan evlenmem için yakında birini bulacak." dedi.

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Başkan evlenmem için yakında birini bulacak

Sezonu, Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Kupa Voley şampiyonu olarak tamamlayan Fenerbahçe'nin Güney Koreli voleybolcusu Yeon Koung Kim açıklamalarda bulundu.

Kim, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım'ın, kendisini Türkiye'de evlendirmek istediği yönündeki şakalarının hatırlatılması üzerine, esprili bir şekilde, "Türkiye'de 6 yıldır yaşıyorum. Bu konu hep konuşuluyor ama ben sadece bekliyorum. Bilmiyorum. Umarım başkan evlenmem için yakında birini bulacak. Bakalım göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sözleşmem bitti, biraz düşünmeliyim"

Kim, kariyerine sarı-lacivertli ekipte devam edip etmeme konusunda kararını vermediğini söyledi.

Fenerbahçe'de 6. sezonunu tamamladığını aktaran Güney Koreli sporcu, "Fenerbahçe'de sözleşmem bitti. Şu anda biraz düşünmeliyim. Fenerbahçe ve beni isteyen diğer kulüplerle konuşmalıyım. Birçok teklif var. Sezonu henüz bitirdik ve bu konuda biraz daha düşünmek istiyorum. Benim için en iyisine karar vermeliyim." diye konuştu.

Etiketler: Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, yeon koung kim
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