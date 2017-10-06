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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım, Türkiye-İzlanda maçını izledi

Başbakan Yıldırım, Türkiye-İzlanda maçını izledi

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'de ikinci resmi maçına çıktı.

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Başbakan Yıldırım, Türkiye-İzlanda maçını izledi

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'de ikinci resmi maçına çıktı.

Yeni Eskişehir Stadı'ndaki karşılaşmayı Başbakan Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören de mücadeleyi tribünden takip etti.

Lucescu tribünde
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, FIFA'dan aldığı 1 maç men cezası nedeniyle İzlanda karşısında takımın başında yer alamadı.

Lucescu'nun tribünden takip ettiği mücadelede, yardımcı antrenör Tayfur Havutçu takımın başında bulundu.

Arda Turan'ın 100. milli maçı 

Arda Turan, İzlanda mücadelesiyle A Milli Takım'da 100. maçını çıktı. Karşılaşma öncesi TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, Arda'ya plaket verdi. Plaket töreni sırasında bazı taraftarlar, ıslıklı protestoda bulundu. 

Etiketler: Başbakan Yıldırım, Türkiye-İzlanda
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