Başakşehir'in 20 günlük zorlu yolu

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde zirve takibini sürdüren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale yükselen Medipol Başakşehir'i, nisan ayının kalan 20 gününde zorlu maçlar bekliyor.

Turuncu-lacivertliler, 10 Nisan Pazartesi günü 4 puan gerisinde yer alan Galatasaray'ı sahasında konuk edecek. Abdullah Avcı'nın ekibi, liderlik mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada sarı-kırmızılı takımı mağlup ederek rakibiyle arasındaki puan farkını açmayı istiyor.

Referandum için lige verilecek aranın ardından 28. haftada deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, bu maçtan sonraki hafta içinde Türkiye Kupası yarı final ilk maçında evinde Fenerbahçe karşısına çıkacak.

Turuncu-lacivertliler bu ayın son haftasında ise 29. hafta mücadelesinde lider Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak. Başakşehir'de oynanacak maç şampiyonluk yarışının düğümünün çözülmesi ihtimalini de taşıyor.

Medipol Başakşehir'in 20 gündeki maçları

Turuncu-lacivertliler, sahasında sırasıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

10 Nisan Pazartesi

Medipol Başakşehir-Galatasaray (Spor Toto Süper Lig)

22 Nisan Cumartesi

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig)

25-26-27 Nisan (Program henüz açıklanmadı)

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası)

28-29-30 Nisan (Program henüz açıklanmadı)

Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig)