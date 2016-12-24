Başakşehir'e Adanaspor engeli

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Adanaspor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamlandı.

Maç başlamadan önce, Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan askerler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

3. dakikada sağ kanattan kendi yarı sahasından Renan Diniz'in pasında ceza sahasına hareketlenen Ahmet Dereli'den önce kalesini terk eden kaleci Volkan, topa sahip oldu ve tehlikeyi önledi.

20. dakikada sol kanattan Cem Özdemir'in kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Ramos'ın kafa vuruşunda top kaleci Volkan'da kaldı.

43. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Mossoro'nun sağ kanattan ortasında savunmanın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza alanı yayı önünde bulan Attamah'ın vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısı maçın hakemi Hüseyin Göçek'in düdüğüyle tekrardan başladı.

47. dakikada Magaye'nin sağdan yaptığı ortada ceza alanı içinde oluşan karambol sonrası Ahmet Dereli'nin vuruşunda savunmadan seken top kornere çıktı.

52. dakikada Adanaspor, beraberliği yakaladı. Cem Özdemir'in sağ kanattan ortasında kaleciyi geçen topu önünde bulan Magaye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

72. dakikada Doka'nın sol kanattan ortasında altıpasın önünde topla buluşan Mossoro'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Önce golü veren maçın hakemi Hüseyin Göçek, yardımcısı Erkan Akbulut ile görüşmesi sonrası golü iptal etti.

90+4. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Emre Uğur Uruç'un ceza alanı içinde vuruşunda kaleci Volkan'dan dönen meşin yuvarlağı Magaye tamamlamak istedi. Bu futbolcunun vuruşunda kaleciyi geçen topu altıpas içinde savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi. AA