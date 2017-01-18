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Başakşehir Kupa'da galibiyet serisini sürdürme peşinde

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. hafta maçında Bölgesel Amatör Lig ekibi Yeni Amasyaspor ile yarın karşı karşıya gelecek.

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Başakşehir Kupada galibiyet serisini sürdürme peşinde

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. hafta maçında Bölgesel Amatör Lig ekibi Yeni Amasyaspor ile yarın karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftayı lider kapatan ve kupada gruptan çıkmayı daha önce garantileyen turuncu-lacivertliler, Yeni Amasyaspor'u da mağlup ederek 5'te 5 yapmayı hedefliyor.

Yeni Amasyaspor'un ise kupada oynadığı 4 maç sonunda puanı bulunmuyor.

Turuncu-lacivertli takımda, Hakan Özmert'in sakatlığı bulunuyor.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bu mücadelede, ligde az şans bulan oyuncularına görev vermesi bekleniyor.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Koray Gençerler düdük çalacak. 

Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, savunma oyuncuları Uğur Uçar ve Ferhat Öztorun ile sözleşme yeniledi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Uğur ve Ferhat ile 2 1 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını bildirdi.

Saral, iki futbolcunun Medipol Başakşehir için önemli olduğunun altını çizerek, "Takımımızın elde ettiği başarıda pay sahibi olan iki oyuncumuzu kadroda tuttuğumuz için mutluyuz. Umarım birlikte daha önemli başarılara imza atarız." dedi.

Uğur ve Ferhat, 2014-2015 sezonu başında Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.

Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası, medipol başakşehir yeni amasyaspor maçı
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