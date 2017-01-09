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Barcelona'ya deplasmanda ağır yara

Villarreal ile deplasmanda berabere kalan Barcelona, zirve yolunda ağır bir yara aldı.

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Barcelonaya deplasmanda ağır yara
İspanya La Liga'nın 17. haftasında Barcelona, deplasmanda Villarreal ile 1-1 berabere kaldı ve bir maç eksiği olan lider Real Madrid'in 5 puan gerisine düştü. Barça'ya 1 puanı getiren golü 90. dakikada Messi kaydetti. Arda Turan ikinci yarıda oyuna girdi.
 
Futbol kalitesi oldukça yüksek olan maçın ilk yarısında her iki takım da önemli gol pozisyonlarına girdi. Villarreal'de Jonathan Dos Santos, Barcelona'da Neymar, Messi ve Andre Gomes ile yakalanan fırsatlar gol olmayınca ilk 45 dakika 0-0'lık skorla sona erdi.
 
İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi takım, sahanın en iyilerinden Brezilyalı Pato'nun asistinde Sansone'nin attığı golle, 50. dakikada 1-0 öne geçti. Golü bulduktan sonra daha defansif oynayan ve kontrataklarla hücuma çıkan Villarreal, kalecisi Asenjo'nun önemli kurtarışlarıyla Barcelona'nın yıldız futbolcularına gol fırsatı vermemeye çalıştı.
 
Son anda Messi sahneye çıktı
 
Ancak 90. dakikada Lionel Messi'nin serbest vuruştan attığı şık golle Barcelona skora eşitliği getirdi: 1-1.
 
Uzatmaların oynandığı 95. dakikada Villarreal'den Jaume Costa, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşma 1-1 bitti.
 
Barcelona'da yedek soyunan milli futbolcumuz Arda Turan, 72. dakikada Lucas Digne'nin yerine oyuna girdi.
Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, İngiltere'nin Manchester City takımına transfer olacağı iddia edilen Hırvat futbolcu Ivan Rakitiç'i de yedek kulübesinde oturttu.
 
Villarreal deplasmanından aldığı beraberlikle puanını 35'e çıkaran Barcelona, 1 maç eksiği olan lider Real Madrid'in 5 puan gerisinde 3'üncülüğe düştü. Puanını 30'a çıkaran Villarreal ise 5'inciliğe geriledi.
 
17. haftada deplasmanda Real Sociedad'ı 4-0 yenen Sevilla puanını 36'ya çıkarıp, 2'nci sıraya yükselirken deplasmanda Eibar'ı 2-0 yenen Atletico Madrid, 31 puanla 4'üncü sıraya yerleşti.
 
Etiketler: barcelona, Villareal, La Liga, İspanya
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