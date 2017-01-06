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Buradasınız : » » Barcelona'nın serisi sona erdi

Barcelona'nın serisi sona erdi

Athletic Bilbao, 74. dakikasında 10, 80. dakikasında ise 9 kişi kaldığı İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Barcelona'yı 2-1 yenmeyi başardı.

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Barcelonanın serisi sona erdi
Athletic Bilbao, İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında, konuk ettiği Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.
 
Ev sahibi Athletic Bilbao, 25. dakikada Aduriz ve 28. dakikada Inaki Williams'ın kaydettiği gollerle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.
 
Barcelona, Messi'nin 52. dakikada serbest vuruştan attığı golle farkı bire indirdi. Raul Garcia'nın 74, Iturraspe'nin de 80. dakikada gördüğü kırmızı kartla 9 kişi kalan Athletic Bilbao, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.
 
Bask ekibi böylece ligde 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve Kral Kupası'nda 2 olmak üzere son 10 resmi maçını kaybetmeyen Barcelona'nın serisini noktaladı.
 
Barcelona, 11 Ocak'taki rövanş karşılaşmasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. AA
 
Etiketler: İspanya, Kral Kupası, barcelona, Athletic Bilbao
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