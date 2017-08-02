  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Barcelona'dan Neymar açıklaması

Barcelona'dan Neymar açıklaması

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Brezilyalı futbolcusu Neymar'ın bu sabah ayrılma kararını kulübe bildirdiğini doğruladı.

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Barcelonadan Neymar açıklaması

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Brezilyalı futbolcusu Neymar'ın bu sabah ayrılma kararını kulübe bildirdiğini doğruladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun, aynı zamanda menajeri de olan babasıyla birlikte sabah saatlerinde kulübe geldiği ve ayrılma kararını yöneticilere ilettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, futbolcuya serbest kalma bedelinin 222 milyon avro olduğunun hatırlatıldığı ve geçen sezon gerçekleşen sözleşme yenilenmesi nedeniyle doğabilecek ekstra ödeme bedelinin çözüm bulunana kadar noter yoluyla güvencede tutulacağı bildirildi.

Katalan ekibi, yıldız futbolcunun geçici bir izinle antrenmanlara katılmayacağı bilgisini de paylaştı.

Etiketler: transfer, neymar, barcelona
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