  • 04 ŞUBAT 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.698
    EURO 3.988
  • BIST 88389.5
    ALTIN 144.906
Buradasınız : » » Barcelona zorlanmadı

Barcelona zorlanmadı

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Athletic Bilbao'yu 3-0 mağlup etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Barcelona zorlanmadı

La Liga 21. hafta mücadelesinde, şampiyonluğun önemli adaylarından Barcelona, Nou Camp Stadı'nda Athletic Bilbao'yu ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Katalan temsilcisi, 18. dakikada Paco Alcacer ile fileleri havalandırarak 1-0 öne geçti. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, frikikten attığı golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren Barcelona, üçüncü golü 67. dakikada Aleix Vidal ile buldu. Kalan sürede başka gol olmayınca Barcelona mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Milli futbolcu Arda Turan, Barcelona formasıyla karşılaşmada 90 dakika boyunca görev aldı. Messi ise ligdeki 16. golüne ulaşarak krallık yarışında ilk sırada yer alan takım arkadaşı Luis Suarez'i yakalarken, yeni bir rekora daha imza attı. Kariyerindeki 27. frikik golünü atan Arjantinli futbolcu, Hollandalı eski futbolcu Ronald Koeman'ı geçerek Barcelona tarihinin frikikten en çok gol atan oyuncusu oldu.

Bu sonucun ardından Barcelona puanını 45'e çıkararak lider Real Madrid ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi. Athletic Bilbao ise 32 puanla 8. sırada yer aldı. AA

Etiketler: La Liga, barcelona, Athletic Bilbao
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER