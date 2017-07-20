  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Barcelona Neymar'dan vazgeçmiyor

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Brezilyalı yıldızı Neymar'ı satmayı düşünmüyor.

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Barcelona Neymardan vazgeçmiyor

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Brezilyalı yıldızı Neymar'ı satmayı düşünmüyor.

Katalan ekibin başkanı Josep Bartomeu, ABD basınına yaptığı açıklamada, Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'in renklerine bağlamak istediği 25 yaşındaki futbolcunun satış listesinde olmadığını bildirdi.

Dört sezon önce Barcelona'ya transfer olan Neymar'ın kulübüyle dört yıl daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Bartomeu, Brezilyalı futbolcunun Messi ve Suarez ile hücum hattının önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Bartomeu, Neymar'ın sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddelerinin gerçekleşmesinin finansal fair play kriterleri dikkate alındığında imkansız olduğunu kaydetti.

Etiketler: La Liga, barcelona, neymar
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