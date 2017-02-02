Barcelona finale daha yakın

Barcelona'nın ve maçın yıldızları, attıkları güzel gollerle öne çıkan Uruguaylı Luis Suarez ve Arjantinli Lionel Messi oldu. Karşılaşmaya her iki takım da hızlı başladı. 7. dakikada orta sahada Mascherano'nun Griezmann'ın ayağından kaptığı topla gelişen Barcelona atağında yaklaşık 40 metre topu süren ve Atletico defansında Godin ve Savic'i hızı ve vücut çalımıyla geçen Luis Suarez, yerden vuruşunda kaleci Moya'nın sağından ağları havalandırdı.

Kısa paslarla Barcelona yarı sahasına giren ve organize hücumlar yapan Atletico Madrid, Griezmann ve Godin ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. 33. dakikada hücuma çok hızlı çıkan Barcelona'da Rakitiç ile girdiği verkaçtan sonra ceza sahasına giren Messi, harika bir vuruşla skoru 2-0'a getiren golü attı. Karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince ilk yarı Barcelona'nın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.pası yarı final ilk maçında Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 yendi. AA