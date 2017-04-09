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Barcelona deplasmandan hüsranla döndü

Barcelona, şampiyonluk yarışında Real Madrid'in puan kaybı yaşadığı haftada Malaga'ya deplasmanda 2-0 yenildi.

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Barcelona deplasmandan hüsranla döndü

İspanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (La Liga) 31. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Malaga'ya 2-0 mağlup oldu.

La Rosaleda Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri 32. dakikada Barcelona'nın eski oyuncusu Sandro Ramirez ve 90. dakikada Jony kaydetti.

Katalan ekibinin Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, 65. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Barcelona'da sakatlığı süren milli futbolcu Arda Turan, maç kadrosunda yer almadı.

Öte yandan Endülüs temsilcisi, evinde Barcelona'yı 14 sene sonra ilk kez mağlup etti.

Bu sezonki 4. mağlubiyetini yaşayan Barcelona, 69 puanda kaldı ve haftayı beraberlikle kapatan 72 puanlı lider Real Madrid'i yakalama fırsatını değerlendiremedi. Üst üste 2. kez kazanan Malaga ise puanını 33'e çıkardı.

Etiketler: barcelona, real madrid
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