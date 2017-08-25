  • 25 AĞUSTOS 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.442
    EURO 4.092
  • BIST 109755.14
    ALTIN 142.945
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Barcelona, Dembele'yi transfer etti

Barcelona, Dembele'yi transfer etti

Barcelona Kulübü, Borussia Dortmund'da forma giyen Dembele'yi 105 milyon avro ve başarıya bağlı primler ödeme şartlarıyla kadrosuna kattı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Barcelona, Dembeleyi transfer etti

İspanya'nın Barcelona kulübü, Alman ekibi Borussia Dortmund'dan Ousmane Dembele'yi transfer etti.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, transfer bedeli olarak Alman ekibine 105 milyon avroluk bonservis bedelinin yanı sıra başarıya bağlı prim ödeneceği bildirildi. 27 Ağustos Pazar günü Barcelona'ya gelerek sağlık kontrolünden geçmesi planlanan Dembele'nin 5 yıllık sözleşme imzalaması ve basına tanıtılması bekleniyor.

Katalan ekibi, 20 yaşındaki Fransız forvetin serbest kalma bedelinin ise 400 milyon avro olarak belirleneceğini kaydetti.

Primlerle birlikte toplam transfer bedelinin 130 milyon avroyu bulacağı iddia edilen Dembele, 222 milyon avroya Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e giden Neymar'dan sonra futbol dünyasının en pahalı ikinci transferi olacak.

Etiketler: barcelona, dembele
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER