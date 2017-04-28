Barcelona Başkanı hakim karşısına çıkacak

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın başkanı Josep Maria Bartomeu, Neymar transferinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkacak.

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, Neymar'ın 2011 yılında Santos Kulübündeyken Barcelona'ya transferinde yolsuzluk ve sahtekarlık yapıldığına ilişkin iddialar nedeniyle Bartomeu'nun yargılanmasına karar verildi.

Açıklamada, Brezilyalı oyuncunun transferi döneminde kulüpte asbaşkanlık görevini üstlenen Bartomeu'nun, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek yaptığı itirazın reddedildiği ve hakim karşısına çıkacağı belirtildi.