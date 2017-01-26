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Buradasınız : » » Banvit son 16 turunda

Banvit son 16 turunda

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Bakken Bears'ı yenen Banvit, grup aşamasını ikinci sırada tamamlayarak, son 16 turunda mücadele etme hakkı kazandı.

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Banvit son 16 turunda

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Bakken Bears'ı yenen Banvit, grup aşamasını ikinci sırada tamamlayarak, son 16 turunda mücadele etme hakkı kazandı.

Haftaya Fransa temsilcisi Monaco'nun 1 puan gerisinde giren Bandırma ekibi, son maçında Bakken Bears'ı mağlup ederek, 25 puanla grubu ikinci sırada tamamladı.

Monaco ise Yunanistan takımı Aris'i sahasında 80-66 yenerek, puanını 26 yaptı ve grubu lider bitirdi.

Gruptaki diğer maçlarda Alman ekibi Fraport Skyliners, İsrail temsilcisi Ironi Nahariya'yı sahasında 81-64, Çek takımı CEZ Nymburk ise Slovenya temsilcisi Helios Suns'u deplasmanda 67-57 yendi.

Etiketler: fiba şampiyonlar ligi, banvit
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