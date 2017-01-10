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Banvit lidere konuk olacak

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ikinci sırada bulunan Banvit, yarın deplasmanda birinci sıradaki Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.

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Banvit lidere konuk olacak
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Banvit, yarın Fransa temsilcisi Monaco ile liderlik için deplasmanda karşı karşıya gelecek.
 
Stade Louis II Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Banvit, grupta Türkiye'de yapılan ilk karşılaşmada rakibini 79-65 yenmişti.
 
Geride kalan haftada konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Aris'i uzatmalarda 95-94 yenen Bandırma temsilcisi, 9 galibiyetle Monaco'nun ardından 20 puanla ikinci sırada yer alıyor.
 
Fransız ekibi Monaco ise deplasmanda İsrail temsilcisi Ironi Nahariya'yı 73-67 mağlup ederek, liderliğini sürdürdü.
 
Öte yandan Bandırma temsilcisi, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 108 maçta 62 galibiyet ve 46 mağlubiyet elde etti. AA
Etiketler: Monaco, fiba şampiyonlar ligi, basketbol, Banvis
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