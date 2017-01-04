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Banvit, ikinci sıradaki yerini korudu

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 11. hafta maçında Yunanistan ekibi Aris'i 95-94 yenen Banvit, ikinci sıradaki yerini korudu.

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Banvit, ikinci sıradaki yerini korudu

Haftaya Monaco'nun bir puan gerisinde giren Bandırma temsilcisi, geçen hafta aldığı yenilginin ardından bu haftayı galibiyetle kapattı ve grupta 20 puanla ikinci sırada yer aldı.

Fransız ekibi Monaco ise deplasmanda İsrail temsilcisi Ironi Nahariya'yı 73-67 mağlup ederek, liderliğini sürdürdü.

Gruptaki diğer maçlarda Çek takımı CEZ Nymburk, Alman ekibi Fraport Skyliners'ı sahasında 87-72, Slovenya temsilcisi Helions Suns ise deplasmanda Danimarka ekibi Bakken Bears'ı 74-68 yendi.

12. haftanın programı

A Grubu'nun 12. haftasında 10 Ocak Salı günü Helios Suns-Ironi Nahariya, 11 Ocak Çarşamba günü de Aris-CEZ Nymburk, Monaco-Banvit ve Fraport Skyliners-Bakken Bears müsabakaları oynanacak. 

Etiketler: Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi, banvit, Yunanistan
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