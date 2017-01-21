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Buradasınız : » » Balotelli'den taraftarların ırkçı hareketlerine tepki

Balotelli'den taraftarların ırkçı hareketlerine tepki

Nice'in İtalyan oyuncusu Balotelli, Bastia karşılaşmasında rakip taraftarların kendisine yönelik yaptığı ırkçı hareketler nedeniyle sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

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Balotelliden taraftarların ırkçı hareketlerine tepki

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Nice'te forma giyen Gana asıllı İtalyan futbolcu Mario Balotelli, dün ligde konuk oldukları ve 1-1 sona eren Bastia karşılaşmasında, ev sahibi taraftarların kendisine yönelik yaptığı ırkçı hareketlere tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden açıklamada bulunan 26 yaşındaki futbolcu, paylaştığı siyah fotoğrafla birlikte, "Fransız halkına bir sorum var. Bastia taraftarlarının maç boyunca maymun sesi çıkarması, 'uh uh' demesi ve disiplin komisyonlarının bir şey yapmaması normal mi? Yani ırkçılık Fransa'da legal mi? Ya da sadece Bastia'da? Futbol inanılmaz bir spor. Bastia taraftarı gibi insanlar bunu korkunç yapıyor." ifadelerini kullandı. AA

Etiketler: balotelli, ırkçı hareketi, İtalyan oyuncu, İtalya
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