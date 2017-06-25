  • 25 HAZIRAN 2017, PAZAR

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Balotelli bir yıl daha Nice'te

Fransız kulübü Nice, ismi Türk kulüpleriyle de anılan İtalyan futbolcu Balotelli ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

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Balotelli bir yıl daha Nicete

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Nice'in internet sitesinden "Evine hoş geldin, Süper Mario" notuyla yapılan açıklamaya göre, Fransız kulübünün, 2016 yazında bonservis ödemeksizin Liverpool'dan kadrosuna kattığı Mario Balotelli, 2017-2018 sezonu sonunda bitecek yeni bir sözleşmeye imza attı.

Kariyerinde Inter, Liverpool, Milan ve Manchester City gibi üst düzey takımlarda forma giyen Balotelli, geçen sezon Nice formasıyla çıktığı 28 maçta 17 gol attı.

Bonservisi elinde olan 26 yaşındaki İtalyan milli futbolcunun, aralarında Türk kulüplerinin de bulunduğu birçok takımın transfer listesinde olduğu iddia ediliyordu.

Etiketler: balotelli, Nice, transfer
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