  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.533
    EURO 4.188
  • BIST 106740.57
    ALTIN 144.218
Buradasınız : » » Bakan Soylu, Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bakan Soylu, Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bakan Soylu, Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla resmi sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakan Soylu, Trabzonsporun kuruluş yıl dönümünü kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trabzonspor'umuzun kuruluşunun 50. yıl dönümünü tebrik ediyor, başarılarının, spor hayatımıza kattığı bütün güzelliklerin artarak devam etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla resmi sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.

Trabzonspor'un 50 yıldır Türk sporuna heyecan kattığını belirten Soylu, mesajında şunları kaydetti:

"50 yıldır bu millete gurur vermek, mutluluk vermek, heyecan vermek... 50 yıldır Türk sporuna hizmet etmek, gençleri sporla, sağlıkla bir araya getirmek... 50 yıldır kenetlenmek... 50 yıldır sevmek... 50 yıldır 'Trabzonsporluyum' demek... 50 yıl çok güzeldi, bir 50 yıl daha istemek...

Trabzonspor'umuzun kuruluşunun 50. yıl dönümünü tebrik ediyor, başarılarının, spor hayatımıza kattığı bütün güzelliklerin artarak devam etmesini diliyorum."

Etiketler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun yıl dönümü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER