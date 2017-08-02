Bakan Soylu, Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümünü kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trabzonspor'umuzun kuruluşunun 50. yıl dönümünü tebrik ediyor, başarılarının, spor hayatımıza kattığı bütün güzelliklerin artarak devam etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla resmi sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.

Trabzonspor'un 50 yıldır Türk sporuna heyecan kattığını belirten Soylu, mesajında şunları kaydetti:

"50 yıldır bu millete gurur vermek, mutluluk vermek, heyecan vermek... 50 yıldır Türk sporuna hizmet etmek, gençleri sporla, sağlıkla bir araya getirmek... 50 yıldır kenetlenmek... 50 yıldır sevmek... 50 yıldır 'Trabzonsporluyum' demek... 50 yıl çok güzeldi, bir 50 yıl daha istemek...

Trabzonspor'umuzun kuruluşunun 50. yıl dönümünü tebrik ediyor, başarılarının, spor hayatımıza kattığı bütün güzelliklerin artarak devam etmesini diliyorum."