Bakan Osman Aşkın Bak, Sezgin Ataç'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Sezgin Ataç'ı kutladı.

Bakan Bak, İtalya'nın Grosseto kentinde düzenlenen şampiyonada erkekler 10 bin metrede bronz madalya kazanan Sezgin Ataç'ı yayımladığı mesajla tebrik etti. Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şampiyonada bronz madalya kazanan Sezgin Ataç'ı kutluyorum. Genç sporcumuzun başarısı bizleri gelecek adına umutlandırdı. Sezgin Ataç'ın daha büyük başarılar elde ederek ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğine gönülden inanıyorum. Şampiyonada mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."