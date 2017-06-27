Bakan Kılıç'tan dünya şampiyonu Askari'ye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda altın madalya alan milli sporcu Nur Tatar Askari'yi tebrik etti.

Bakan Kılıç, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 67 kiloda altın madalya kazanan milli sporcumuz Nur Tatar Askari'yi kutluyorum. Sporcumuzun güçlü rakiplerini geride bırakarak Dünya şampiyonu olması bizleri gururlandırdı. Dünya şampiyonluğunun yanı sıra 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda hanesine 120 puan ekleyerek büyük bir avantaj elde eden sporcumuzu tebrik ediyorum. Altın madalyanın kazanılmasında emeği geçenlere ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum."