Bakan Kılıç ve spor camiası, şehitleri andı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile yöneticiler ve Spor Toto Süper Lig'deki kulüplerin başkanları, Taksim'de CVK Park Bosphorus Otel'de yaptıkları toplantının ardından kol kola Şehitler Tepesi'ne gelerek, terör saldırısında şehit düşenler için karanfil bırakıp, dua etti.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Akif Çağatay Kılıç, Süper Lig kulüplerinin başkanları, federasyon ve Kulüpler Birliği Vakfı üyeleriyle Şehitler Tepesi'nde olduklarını belirterek, "Burada hain bir terör saldırısında 44 vatan evladını şehit verdik. Bu ülkemizin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine karşı yapılan bir ihanet içerisindeki saldırıydı." dedi.

"Sporun birleştirici gücünün farkındayız"

Ülkenin birlik ve beraberliğinin bu tip saldırıların ve ihanetlerin bozamayacağının altını çizmek için Şehitler Tepesi'nde olduklarını kaydeden Bakan Kılıç, şunları söyledi:

"Şu anda Süper Lig'deki tüm kulüplerimizin başkanları, temsilcileri, Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı olarak Şehitler Tepesi'ndeyiz. Spor camiası olarak, futbol camiası olarak özellikle sporun birleştirici, bir araya getirici gücünün hepimiz farkındayız ve farkında olmalıyız. Buradaki hain saldırı sonrasında farklı renklere gönül vermiş tüm taraftarlarımız, el ele kol kola, bir arada buraya geldiler. Farklı illerimizde, farklı yerlerde yürüyüşler düzenlediler ve teröre karşı birlik mesajı verdiler. Buradan bütün kulüp başkanları ve yöneticileri olarak tekrar şunu dile getiriyoruz. Sporun birleştiriciliğiyle bir araya gelmek durumundayız."

Hainlere, alçaklara ve teröristlere karşı birlik beraberliği göstermek üzere en üst seviyede bir araya geldiklerini vurgulayan Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta içerisinde yapmış olduğu konuşmasında dile getirmiş olduğu bir çağrı var. Milli seferberlik duygusuyla bir araya gelmek ve hainlere karşı, bu ülkeyi bölmeye çalışanlara, milletimizi kast etmeye çalışanlara karşı birliğimizi ortaya koymak. İşte tam da bunu gerçekleştirmek üzere buradayız." ifadelerini kullandı.

Tüm taraftar gruplarından, kulüplerden ve sporculardan bu doğrultuda hareket etmelerini rica eden Akif Çağatay Kılıç, "Spor camiamızı takip eden spor medyası; sizlerin üzerinde de büyük sorumluluk var. Tüm basın camiasında büyük sorumluluk var. Bunun bilincinde ve farkında olarak kenetlenelim. Bir olalım, beraber olalım. Hep beraber, Türkiye olarak geleceği yürüyelim. Bu ülke için, millet, bayrak için şehit olmuş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Ülkemizin birliği daim olsun." diyerek sözlerini tamamladı. AA

