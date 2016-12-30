Bakan Kılıç 2016 yılını değerlendirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç yaptığı 2016 yılı değerlendirmesinde, Rio Olimpiyatları'nın, yılın en büyük spor olayı olduğunu belirterek, "Beklediğimiz bazı başarılar vardı, onları elde edemedik. Tabii ki Türkiye'nin elde ettiği başarı daha fazla olmalıydı. Buna şüphemiz yok ama elde etmiş olduklarımızın da kıymetini bileceğiz. Daha iyisine ulaşmak için gece gündüz çalışacağız. Şu anda yaptığımız da bu." diye konuştu.

Milli güreşçi Taha Akgül'ün serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanmasının, sporda yılın en önemli anları arasında yer aldığını dile getiren Kılıç, "Bu yıl beni en çok mutlu eden olay Taha'nın olimpiyat şampiyonu olmasıydı. Yılın takımı ise bence Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı." ifadelerini kullandı.

2016 Rio Olimpiyatları'nın ardından bazı eleştiriler olduğunu vurgulayan Bakan Kılıç, şöyle devam etti:

"Olimpiyatlardan sonra federasyonlara seslenerek, 'herkes şapkasını önüne koysun' dedim. Bazıları bunu yapmadı ama onlar şu anda görevde değil. Dolayısıyla delegeler bizi anlamış. Yönetim kurulu listelerine baktığımızda 700 küsur üyenin neredeyse 3'te ikisinin, yani 450'ye yakınının değiştiğini görüyoruz. Yüzme, bisiklet gibi çok önemli federasyonların başkanları değişti. Okçuluğun yapısı değişti, içinde geleneksel sporlarla ilgili çalışmalar ön plana çıkacak. Aynı şekilde bir çok branşta yenilikler olacak."

"Kulüpler de elini taşın altına koymaya hazır"

Türk sporunun artık fiziki anlamda bir eksiğinin kalmadığını dile getiren Kılıç, "Bizim tesis ya da sporcu eksiğimiz yok. Sporcu kulüpte yetişir, federasyonda değil. Sporcuyu da kulüpte antrenör yetiştirir. Bizim sporcu değil antrenör açığımız var. Bu konuda birçok federasyon, yeni antrenörlerle iş birliğine gidiyorlar. Kulüpler de elini taşın altına koymaya hazır." şeklinde konuştu.

Kulüplerin yükünü hafifleterek daha aktif çalışmalarına olanak sağlayacaklarını belirten Kılıç, "Bütçe komisyonu bitti. Maliye Bakanımız Naci Ağbal ile birlikte, kulüplerin amatör branşlara yaptığı harcamalardaki vergi yükünü hafifletmeye yönelik çalışmaya, önümüzdeki hafta son halini vereceğiz. Daha sonra fırsat bulduğumuzda, yasa değişikliği gereken yerlerde değişiklik yaparak hayata geçireceğiz." diye görüş belirtti.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde (TOHM) yetişen sporcuların maddi anlamda bir çok yükünü üzerlerine aldıklarını, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yaptıkları protokol çerçevesinde daha da iyi imkanlar tanınacağını kaydeden Bakan Kılıç, "Onların fiziki imkanlarıyla bizimki birleşecek ama aynı zamanda antrenör anlamında beden eğitimi öğretmenlerini kullanabileceğimiz bir potansiyel var. Bunu hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençlik kollarına da değinen Bakan Kılıç, "Gençlikle ilgili çok güzel yerlere geliyoruz. Gençlerimizin sportif anlamda daha aktif olmaları konusunda teşkilatımızın çalışmaları var. İnşallah bununla birlikte daha iyi yerlere geleceğiz." diye konuştu.

"Sporun birleştirici bir gücü var"

İstanbul'da Beşiktaş-Bursaspor maçından sonra yapılan terör saldırısından sonra özellikle futbol camiasının bir araya gelmesinin önemine vurgu yapan Kılıç, şehitler için düzenlenen gösteri maçının önemli bir mesaj verdiğini ve karşılaşmanın gelirinin şehit ailelerine bağışlandığını belirterek, "Sporun birleştirici bir gücü var." dedi.

Türkiye'nin dört bir köşesinde çok yetenekli gençlerin bulunduğuna dikkati çeken Kılıç, "Onlara antrenman imkanını verdiğiniz zaman çok güzel işler çıkıyor. Yeni projemiz olan antrenman salonlarına başlıyoruz. 4-5 ay içinde göreceksiniz, bunlar öyle kocaman betonarme yapılar olmayacak. Çelik konstrüksiyon ile rahatlıkla Türkiye'nin her yerine hızlı bir şekilde yapabileceğimiz tesisler olacak." yorumunda bulundu. AA