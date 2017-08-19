  • 19 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Bakan Bak'tan Rıza Kayaalp'e sürpriz

Bakan Bak'tan Rıza Kayaalp'e sürpriz

Grekoromen Güreş Milli Takımı kampını ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak milli sporcuyla görüştürdü.

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Bakan Baktan Rıza Kayaalpe sürpriz

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Sarıyer'deki Güreş Kamp Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te 21-26 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Güreş Milli Takımı ile bir araya gelen Bakan Bak, sporculara başarı dileklerini ileterek hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Milli güreşçilerle yakından ilgilenen Bak, Türkiye'yi 130 kiloda temsil edecek dünya şampiyonu Rıza Kayaalp'e sürpriz yaptı. Telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak milli sporcuyla görüştüren Bakan Osman Aşkın Bak'ın bu sürprizi karşısında oldukça duygulanan Rıza Kayaalp, hazırlıklar hakkında Erdoğan'a bilgi verdi.

Etiketler: osman aşkın bak, Rıza Kayaalp
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